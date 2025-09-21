«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 10:35

Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считанные минуты

Простой рецепт ленивого «Наполеона» Простой рецепт ленивого «Наполеона» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот вариант знаменитого торта идеально подойдет, если нет времени возиться с тестом и духовкой. Готовый слоеный корж и простой крем превращаются в нежный десерт, который не уступает классике по вкусу. Отличный способ порадовать гостей или себя, когда хочется сладкого без долгой готовки.

Возьмите упаковку готового слоеного теста или уже выпеченные коржи. Если используете сырое тесто, раскатайте и испеките его до золотистой корочки, затем остудите. Для крема смешайте 500 мл охлажденных сливок или сметаны с 150 г сахарной пудры и ч. л. ванильного сахара, взбейте, пока масса не станет пышной.

Разломайте коржи на кусочки или оставьте их целыми, смазывая каждый кремом. Щедро посыпьте верхушку и бока крошкой из коржей, слегка прижимая ее. Оставьте торт в холодильнике на пару часов, чтобы он пропитался и стал особенно нежным.

  • Совет: для более выразительного вкуса можно добавить в крем немного лимонной цедры или пару ложек сгущенного молока.

Читайте также: классический яблочный штрудель — простой рецепт осеннего десерта.

