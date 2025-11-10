Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:58

Загулявшую в Таиланде россиянку депортируют на родину

Таиланд депортирует дважды пропадавшую россиянку Владыко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дважды пропадавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко будет депортирована в Россию прямым рейсом «Аэрофлота» Бангкок — Владивосток, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Таиланде. Женщину арестовали за визовые нарушения, передает РИА Новости.

Гражданка РФ Эрика Владыко будет депортирована из Таиланда 12 ноября рейсом «Аэрофлота» Бангкок — Владивосток, — сообщили агентству дипломаты.

Ранее Владыко бросила дочь в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Поиски женщины продолжались пять дней. Подруга семьи сообщила журналистам, что Эрика ранее жила на острове Самуи, но по неизвестным причинам приехала в Бангкок.

Ее нашли в дешевом и неблагополучном районе Бангкока, однако вскоре мать снова исчезла, оставив ребенка. За все время проживания Владыко в гостинице местные работники ни разу не видели ее пьяной или под воздействием наркотиков. Они утверждают, что россиянка находилась в номере и никого не пускала.

Позднее посольство России в Таиланде подтвердило, что Владыко жива. Дипмиссия оказала ей консульскую помощь.

