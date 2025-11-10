Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Прохор Шаляпин удивил подписчиков совместным выходом с мамой в свет

Прохор Шаляпин посетил Большой театр вместе с мамой и поделился фото

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин впервые вывел свою мать на культурный вечер в Большом театре и поделился совместными снимками в своем Telegram-канале, вызвав восторг подписчиков. Вечер был посвящен опере в четырех действиях.

Пришли с маман в Большой театр на чудесную оперу в четырех действиях, — написал Шаляпин.

Перед началом представления Прохор и Елена сделали памятное фото. Подписчики отметили яркое сходство матери и сына, а также привлекательный внешний вид Елены. В комментариях фанаты написали: «Мамочка прелесть у вас», «Молодец, Прохор! Какой замечательный сын», «Какая классная мамуля! Очень приятная и добрая женщина».

Ранее Шаляпин признался, что его отношения с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской изначально были пиар-проектом. Артист объяснил, что они предложили телеканалу съемки программы об их «романтических отношениях», получив за участие по 100 тысяч рублей. По его словам, мотивацией стала жалость к женщине, долго ухаживавшей за пожилым супругом.

В то же время Шаляпин назвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву неоднозначной фигурой, но призвал оставить артистку в покое. Певец также оказался в недоумении, почему Примадонна не поддержала интересы страны, давшей ей признание.

