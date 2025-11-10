Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:45

Прохор Шаляпин описал Пугачеву двумя словами

Прохор Шаляпин назвал Пугачеву неоднозначной фигурой

Народная артистка СССР Алла Пугачева является неоднозначной фигурой, заявил певец Прохор Шаляпин в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube. Он подчеркнул, что не соглашается с политической позицией Примадонны, которой «страна дала все».

Алла Борисовна, она неоднозначная фигура, — отметил Шаляпин.

По словам певца, он не понимает, почему Пугачева не поддержала интересы государства, в котором она получила признание и успех. При этом Шаляпин отметил, что не имеет права осуждать ее, поскольку не добился таких же высот.

Я и за то, чтобы отнестись к ней с уважением, просто оставить в покое и не трогать ее, — добавил артист.

Ранее стало известно, что Пугачева не стала продавать свой автомобиль Rolls-Royce Phantom, который находится в России. Артистка является единоличным владельцем машины 2006 года выпуска уже почти 19 лет.

Бывший концертный директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник между тем сообщил, что после высказываний о Пугачевой он столкнулся с угрозами в соцсетях. Он подчеркнул свое равнодушие к нелицеприятным словам в свой адрес.

