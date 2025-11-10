Появилось видео, как женщина толкает школьницу на рельсы в метро Москвы

Камеры видеонаблюдения в московском метро запечатлели момент падения школьницы на пути после того, как ее толкнула пенсионерка. На кадрах видно, как девочка подходит к краю платформы, затем делает шаг назад. В этот момент ее внезапно толкают. Пассажиры мгновенно подбегают и помогают подростку выбраться.

В СК сообщили, что толчку 13-летней школьницы предшествовал конфликт. Причины спора пожилой женщины с ней неизвестны. Здоровью девочки ничего не угрожает, ее передали близким.

Полиция задержала пенсионерку, а СК возбудил против нее уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следствие просит арестовать ее.

Ранее пожилая жительница Владивостока с бревном напала на соседок, а одну из пострадавших укусила. Унять ее смог проходивший мимо мужчина. Пенсионерку не раз замечали в неадекватном состоянии, которое в итоге переросло в открытую агрессию. Кроме того, как утверждают соседи, она воровала стройматериалы.

В Тюменской области до этого 73-летняя пенсионерка зарезала 54-летнего собутыльника после того, как он сделал ей непристойное предложение. По версии следствия, после словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла ему не менее трех ударов в область груди и бедра.