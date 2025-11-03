Пенсионерка избила бревном и искусала соседок Во Владивостоке пенсионерка избила бревном соседей и искусала их

Пенсионерка из Владивостока напала на соседок, используя в качестве орудия бревно, а одну из пострадавших даже укусила, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, женщина неоднократно демонстрировала неадекватное поведение, которое в итоге переросло в открытую агрессию.

Инцидент с серьезными травмами для всех участников удалось остановить лишь благодаря вмешательству мужчины-очевидца. Ранее за пенсионеркой уже замечали противоправные действия, в частности кражу строительных материалов.

