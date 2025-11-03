Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 11:07

Пенсионерка избила бревном и искусала соседок

Во Владивостоке пенсионерка избила бревном соседей и искусала их

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка из Владивостока напала на соседок, используя в качестве орудия бревно, а одну из пострадавших даже укусила, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, женщина неоднократно демонстрировала неадекватное поведение, которое в итоге переросло в открытую агрессию.

Инцидент с серьезными травмами для всех участников удалось остановить лишь благодаря вмешательству мужчины-очевидца. Ранее за пенсионеркой уже замечали противоправные действия, в частности кражу строительных материалов.

Ранее в Рязани задержали местного жителя, ударившего ножом 39-летнего соседа на лестничной площадке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. После ранения пострадавшему удалось добраться до своей квартиры и запереться.

Тем временем родственники убитой пенсионерки из Арамиля Свердловской области Татьяны Грибановой назначили вознаграждение в 300 тысяч рублей за помощь в поимке преступника. 64-летняя женщина была жестоко убита, когда возвращалась из салона красоты, расположенного в Екатеринбурге.

Владивосток
пенсионеры
нападения
соседи
