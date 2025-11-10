Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 10:44

Пенсионерка толкнула школьницу на пути в метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая москвичка толкнула школьницу на пути в метро, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. На станции «Таганская» между ними вспыхнул конфликт. Семиклассница упала в желоб между рельсами.

9 ноября 2025 года женщина 1961 года рождения, находясь на платформе станции «Таганская» Московского метрополитена, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь, — сказано в сообщении.

Другие пассажиры помогли 13-летней девочке выбраться, пока на платформу не прибыл поезд. Здоровью подростка ничего не угрожает, ее передали близким.

Полиция задержала пенсионерку, а СК возбудил против нее уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следствие просит арестовать ее.

Ранее пожилая жительница Владивостока с бревном напала на соседок, а одну из пострадавших укусила. Унять ее смог проходивший мимо мужчина. Пенсионерку не раз замечали в неадекватном состоянии, которое в итоге переросло в открытую агрессию. Кроме того, как утверждают соседи, она воровала стройматериалы.
