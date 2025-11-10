ДТП с участием такси почти парализовало движение на магистрали Москвы

Авария практически парализовала движение на Северо-Восточной хорде в Москве, в районе дома № 40Б по улице Уткина, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что из-за ДТП пробка растянулась почти на три километра.

На 27-м километре СВХ произошло ДТП. Движение затруднено на 2,8 километра, — подчеркнули в дептрансе.

На опубликованных кадрах можно увидеть один из поврежденных автомобилей, у которого сильно разбита передняя часть. Предварительно, это такси. На месте работают экстренные службы. Водителям посоветовали искать альтернативные пути объезда, например через Третье транспортное кольцо или Русаковскую набережную.

