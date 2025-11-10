Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 11:06

ДТП с участием такси почти парализовало движение на магистрали Москвы

ДТП произошло на 27-м километре Северо-Восточной хорды в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Авария практически парализовала движение на Северо-Восточной хорде в Москве, в районе дома № 40Б по улице Уткина, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Отмечается, что из-за ДТП пробка растянулась почти на три километра.

На 27-м километре СВХ произошло ДТП. Движение затруднено на 2,8 километра, — подчеркнули в дептрансе.

На опубликованных кадрах можно увидеть один из поврежденных автомобилей, у которого сильно разбита передняя часть. Предварительно, это такси. На месте работают экстренные службы. Водителям посоветовали искать альтернативные пути объезда, например через Третье транспортное кольцо или Русаковскую набережную.

Ранее в Прибайкальском районе Бурятии произошло страшное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Вблизи села Гремячинск столкнулись Toyota Corolla и Hyundai County. Погиб один человек, еще двое получили травмы.

До этого автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал с дороги и опрокинулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха в Охинском районе Сахалинской области. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Сам он получил травмы, а не пристегнутый 15-летний пассажир погиб на месте.

ДТП
Москва
аварии
пробки
