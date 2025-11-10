В Кемерово затопило обновленную школу

В городе Кемерово затопило обновленную школу, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на слова очевидцев. Капитальный ремонт в образовательном учреждении прошел чуть больше года назад.

Подрядчики оперативно устраняют порыв на сетях в школе № 84, который произошел сегодня утром. Все инженерные коммуникации перекрыты, угрозы безопасности нет. Объект находится на гарантии после капитального ремонта, поэтому все неисправности будут полностью устранены за счет подрядной организации, — прокомментировали ситуацию в администрации города.

В мэрии также заявили, что контролируют устранение неисправностей. Сами школьники пожаловались на неприятный запах и обрушение потолка.

Ранее сообщалось, что в школе города Юрги Кемеровской области произошло обрушение потолка во время учебного занятия. Получить ответ от директора школы не удалось, а его заместитель отказался комментировать ситуацию.