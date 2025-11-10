Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:06

Медсестра из госпиталя перешла в спецназ ради любимого бойца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Медсестра с позывным Вата перевелась из госпиталя Минобороны России в подразделение спецназа «Ахмат», чтобы служить вместе с бойцом, в которого влюбилась, рассказала сама девушка РИА Новости. Их знакомство произошло, когда военнослужащий поступил в медучреждение с ранением.

Я зашла сюда (в зону СВО. — NEWS.ru) в августе 2022 года, в Министерство обороны в медицинскую роту. Я служила в госпитале, это была 1-я эвакуационная линия. Вот там я познакомилась со своим будущим мужем. Он к нам поступил с ранением, отказался от госпитализации. Он приезжал [в госпиталь], я его перевязывала, ухаживала за ним, ставила обезболивающие. И так сложилось — любовь нагрянула внезапно, — рассказала Вата.

Девушка призналась, что никогда не думала о возможности встретить свою любовь в военных условиях. Она отметила, что в такой обстановке все эмоции, наоборот, обостряются и место для настоящих чувств есть везде.

После того как пара приняла решение пожениться, встал вопрос об их совместной службе, поскольку в противном случае их могли перевести на разные участки фронта. Девушка объяснила, что командиры, проникшись их историей, помогли с оформлением перевода, который был завершен в марте 2023 года.

В настоящее время оба супруга несут службу в батальоне «Ваха» спецназа «Ахмат». Медсестра добавила, что, по словам командира, она справляется со своими новыми обязанностями на отлично, и она надеется, что никто не пожалел о ее переводе.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие полка «Север-Ахмат» заметили активность Вооруженных сил Украины в районе Иванополья в Донецкой Народной Республике. По его словам, в результате столкновения позиции противника были уничтожены.

Россия
ВС РФ
Ахмат
спецоперация
любовь
