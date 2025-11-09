«Бойцы сделали свою работу»: Кадыров рассказал о столкновении у Иванополья

«Бойцы сделали свою работу»: Кадыров рассказал о столкновении у Иванополья Кадыров объявил о ликвидации бойцов ВСУ недалеко от Иванополья в ДНР

Военнослужащие полка «Север-Ахмат» заметили активность Вооруженных сил Украины в районе Иванополья в Донецкой Народной Республике, написал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в результате столкновения позиции противника были уничтожены.

Что делать в такой ситуации, военнослужащие [полка] «Север-Ахмат» знают не понаслышке. <…> Бойцы сделали свою работу точно и без промахов. В результате противник остался без планов, без позиций и без желания возвращаться, — сказал Кадыров.

Он уточнил, что боевую задачу выполнили операторы БПЛА полка «Север-Ахмат». Кроме того, в операции участвовали FPV-группы 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск российской армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские бойцы, попавшие в окружение в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда), не выдерживают натиска российских войск и сдаются в плен. По его словам, охват агломерации был грамотный и противнику ничего другого не остается.