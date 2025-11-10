Рейсы трех авиакомпаний задержали в аэропорту Кемерово Самолеты трех авиакомпаний не смогли вылететь из Кемерово из-за непогоды

Самолеты авиакомпаний S7, Red Wings и Nordwind Airlines не смогли вылететь из Кемерово из-за непогоды, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Речь идет о полетах в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова объявлены задержки на вылет воздушных судов, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что два самолета, которые вылетели в Кемерово из Москвы и Петербурга, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Новосибирске и Красноярске. В ведомстве отметили, что для защиты прав пассажиров проводятся надзорные мероприятия.

Ранее в Курганской области были введены временные ограничения движения для отдельных видов транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Решение приняло управление госавтоинспекции УМВД России по региону в связи с осложнением погодных условий, в частности появлением гололедицы. Запрет распространялся на пассажирский транспорт, автобусы и грузовые автомобили, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.