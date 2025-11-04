Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 05:08

Движение на одном из участков трассы Р-254 «Иртыш» ограничено

В Курганской области на фоне непогоды ограничили движение на Р-254 «Иртыш»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Курганской области введены временные ограничения движения для отдельных видов транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Решение принято Управлением Госавтоинспекции УМВД России по региону в связи с осложнением погодных условий.

Ограничения вызваны образованием гололедицы и ухудшением состояния дорожного покрытия. Запрет распространяется на пассажирский транспорт, автобусы и грузовые автомобили, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

3 ноября с 21 часов 30 минут (19:30 мск) в связи с неблагоприятными погодными явлениями, мокрым снегом, перепадами температуры, которые привели к скользкости на дорогах, для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций введено временное ограничение, — указано в сообщении.

Согласно данным Курганского гидрометцентра, в ночь на 4 ноября в регионе прогнозируется переменная облачность с сохранением гололедных явлений на отдельных участках. Температурный режим ожидается в пределах от минус 9 до минус 14 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опускаться до отметки минус 19 градусов.

Подрядные организации в настоящее время проводят работы по ликвидации последствий непогоды и улучшению состояния дорожного полотна. Информация о времени снятия ограничений будет доведена до сведения участников дорожного движения дополнительно.

Ранее сообщалось, что мощная морская волна едва не смыла автомобиль с рыбаками на Камчатке. Инцидент произошел на дороге между поселком Октябрьским и мысом Левашова во время штормовой погоды.

Курганская область
трассы
ограничения
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Движение на одном из участков трассы Р-254 «Иртыш» ограничено
Атака на Одессу ночью 4 ноября: какие цели поражены, что известно
Глава РФПИ внезапно поддержал действия Мерца
«Воздушный вестник» из США пролетел над Черным морем
Личная жизнь, Ветлицкая, гонорары: где сейчас Дмитрий Маликов
SHOT сообщает о 12 взрывах в Нижегородской области
Аналитик объяснила, почему не нужно злоупотреблять переводами самому себе
Следствие в Белгородской области подозревает сбежавшего военного в убийстве
Госдума предложила платить родителям за время с детьми
«Меня позвали»: рэпер Апачев оправдался за концерт в «БАРС-Курск»
Более 16 тыс. жителей Курской области остались без света из-за ударов ВСУ
На Украине начали расследовать гибель солдат из-за «небрежности на службе»
В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы
«Мы его отвергаем»: доклад ЮНЕСКО по Украине посчитали предвзятым
Зеленский продолжает врать: что известно о ситуации в Покровске 4 ноября
«Он проводит геноцид»: в Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за УПЦ
Фаза Луны сегодня, 4 ноября 2025 года. Не верим обману, пилим когти
Румыния приобрела у Нидерландов F-16 за смехотворную сумму
Приметы 4 ноября: Казанская Осенняя — рубеж между осенью и зимой
Новый возлюбленный, обвинения Крутого, слова об СВО: как живет Дубцова
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.