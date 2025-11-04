Движение на одном из участков трассы Р-254 «Иртыш» ограничено В Курганской области на фоне непогоды ограничили движение на Р-254 «Иртыш»

В Курганской области введены временные ограничения движения для отдельных видов транспорта на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». Решение принято Управлением Госавтоинспекции УМВД России по региону в связи с осложнением погодных условий.

Ограничения вызваны образованием гололедицы и ухудшением состояния дорожного покрытия. Запрет распространяется на пассажирский транспорт, автобусы и грузовые автомобили, осуществляющие перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

3 ноября с 21 часов 30 минут (19:30 мск) в связи с неблагоприятными погодными явлениями, мокрым снегом, перепадами температуры, которые привели к скользкости на дорогах, для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций введено временное ограничение, — указано в сообщении.

Согласно данным Курганского гидрометцентра, в ночь на 4 ноября в регионе прогнозируется переменная облачность с сохранением гололедных явлений на отдельных участках. Температурный режим ожидается в пределах от минус 9 до минус 14 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут опускаться до отметки минус 19 градусов.

Подрядные организации в настоящее время проводят работы по ликвидации последствий непогоды и улучшению состояния дорожного полотна. Информация о времени снятия ограничений будет доведена до сведения участников дорожного движения дополнительно.

