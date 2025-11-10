Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:04

Психолог рассказала, кому будет сложнее переживать развод

Психолог Грекова: людям с низкой самооценкой тяжелее переживать развод

Людям с травмой отверженности и низкой самооценкой тяжелее переживать развод, рассказала РИАМО клинический психолог Ирина Грекова. Она объяснила, что таким людям тяжело находиться в одиночестве.

Помните, что развод — это не конец, а наоборот, новый этап вашей жизни. Самое время позаботиться о себе, начать слышать себя и делать то, что хотите именно вы. Самое время обратиться к специалисту, проработать все свои переживания и перевести их в созидательное русло, — рассказала Грекова.

Психолог отметила, что низкая самооценка и травма отверженности провоцируют зависимость в отношениях — это приводит к более сильным переживаниям. По ее мнению, такие люди часто готовы вступить в любые отношения, лишь бы не быть в одиночестве.

Ранее адвокат Саид Ярахмедов рассказал, что при разводе необязательно продавать общий автомобиль. Он посоветовал выплачивать компенсацию или установить график совместного пользования.

