В АвтоВАЗе раскрыли судьбу снятых с продаж Lada Largus

АвтоВАЗ возобновил продажи партии Lada Largus после проверки клапана

Lada Largus Lada Largus Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продажи ограниченной партии автомобилей Lada Largus, которая требовала проверки одного из клапанов, возобновлены в дилерской сети, заявили NEWS.ru в пресс-службе АвтоВАЗа. Производитель разработал метод устранения и предотвращения выявленных дефектов.

АвтоВАЗ разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов. В результате испытаний, которые проводились на дорогах общего пользования, а также на базе полигона и в климатической камере, было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева автомобиля перед началом движения, — рассказали в АвтоВАЗе.

Эксперты АвтоВАЗа провели тестирование автомобилей с использованием смазочных материалов от различных поставщиков. В результате был выбран образец, который полностью соответствует техническим требованиям по вязкости и сохраняет свои характеристики на протяжении длительного времени. В компании подчеркнули, что производство моделей Lada Largus продолжается в запланированных объемах.

Ранее сообщалось, что некоторые автомобили Lada Largus могут снять с продажи из-за проблем с рулевым управлением, которые не соответствуют нормативам безопасности. Росстандарт получил жалобы от Национального автомобильного союза и направил производителю официальное уведомление о нарушениях технического регламента.

