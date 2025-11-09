Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы

Продажи Lada Largus могут быть прекращены из-за одной проблемы Mash: продажи Lada Largus могут прекратить из-за проблем с рулевым управлением

Telegram-канал Mash сообщил, что автомобили Lada Largus могут быть сняты с реализации в связи с несоответствием нормативам безопасности из-за массовых претензий к работе рулевого управления. Согласно данным канала, Росстандарт направил производителю официальное уведомление о нарушении технического регламента после обращения Национального автомобильного союза.

В публикации говорится, что владельцы транспортных средств жаловались на критическое затягивание рулевого механизма в холодных погодных условиях, что создает реальную угрозу дорожно-транспортных происшествий. По информации Mash, данная проблема проявляется с наступлением зимнего сезона.

Ранее автодилер выплатил пермяку 4 млн рублей за технически неисправную Lada Granta, что в 5,5 раза превышает первоначальную цену транспортного средства. Мужчина приобрел автомобиль за 860 тыс. рублей, но в скором времени после совершения сделки выявил множество существенных конструктивных недостатков.

Кроме того, согласно сведениям Федерального института промышленной собственности, компания «АвтоВАЗ» осуществила регистрацию нового товарного обозначения Lada Salut для своей продукции. Заявка производителя получила одобрение по международной классификации, охватывающей автомобили, запасные агрегаты и прицепные устройства.