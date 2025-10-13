Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены

Дилер выплатит жителю Перми 4 млн рублей за неисправную Lada Granta, что в 5,5 раза превышает ее первоначальную стоимость, передает РБК. Мужчина приобрел автомобиль за 860 тыс. рублей, однако вскоре после покупки обнаружил ряд серьезных дефектов.

По данным издания, проведенная по решению суда экспертиза подтвердила наличие производственных недостатков, среди которых неисправности стеклоподъемников и ступичных подшипников. В итоге суд обязал автосалон вернуть транспортное средство, а также компенсировать покупателю его затраты.

Представитель дилера предложила исполнить решение — вернуть денежные средства потребителю, а авто в салон. И не просто вернуть, а еще и снять залог, погасить кредит, — рассказала юрист Екатерина Анфалова.

Дилер направил покупателю письмо с угрозами обратиться в полицию и обвинить в мошенничестве, если тот не вернет автомобиль. После частичного возврата денег покупатель сдал машину в салон.

Повторная экспертиза организации, которая ранее выносила решения в пользу дилера, дефектов не выявила. Однако юристы доказали, что неисправности были, а их «исчезновение» стало результатом давления на покупателя.

