АвтоВАЗ объяснил, почему не осматривает попавшую в ДТП из-за руля «Весту»

АвтоВАЗ не может предметно прокомментировать ситуацию с женщиной из Владимирской области, которая пострадала в ДТП за рулем «Лады Весты», из-за отказа владельца в предоставлении доступа к авто, сообщает ТАСС. При аварии машина 2025 года выпуска съехала на обочину и несколько раз перевернулась.

Специалисты АвтоВАЗа готовы в любой момент выехать для осмотра поврежденного автомобиля, — отметили в пресс-службе.

По данным автопроизводителя, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Водитель автомобиля получила серьезную травму позвоночника после ДТП, которое, по ее заявлениям, могло быть вызвано блокировкой рулевого управления прямо во время движения.

В компании сообщили, что 3 октября были предприняты неоднократные попытки связаться с владельцем автомобиля по контактному номеру, оставленному при покупке. Однако владелец отказался от дальнейшего диалога и не обеспечил доступ к транспортному средству для технических специалистов.

В своем комментарии АвтоВАЗ указывает на заинтересованность в «полном и всестороннем» расследовании происшествия, и отмечает контакт с органами ГАИ, расследующими это ДТП. Однако имеющиеся фотографии с места происшествия не дают возможности «даже предположить» причины случившегося.

