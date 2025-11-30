Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента Лыжник Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова за полученную травму

Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждет извинений от Александра Большунова, который толкнул его в спину после финиша на этапе Кубка России в Кировске. По его словам, которые приводит «Матч ТВ», сожаления не изменят ситуацию и не отразятся на полученной травме.

Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать, — отметил Бакуров.

Инцидент с Бакуровым произошел после гонки в полуфинале мужского спринта. Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

Ранее Бакуров показал последствия полученной травмы ноги. На опубликованном в Сети видео спортсмен с трудом передвигается по лестнице и заснеженной улице, отмечая, что нога «больше не гнется». Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал позором, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки. Он подчеркнул, что санкции после скандала с Бакуровым должны быть более строгими.