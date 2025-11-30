День матери
30 ноября 2025 в 18:43

Подвергшийся нападению лыжник обозначил последствия для оппонента

Лыжник Бакуров заявил, что не ждет извинений от Большунова за полученную травму

Александр Бакуров Александр Бакуров Фото: Sergey Elagin/Global Look Press
Лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждет извинений от Александра Большунова, который толкнул его в спину после финиша на этапе Кубка России в Кировске. По его словам, которые приводит «Матч ТВ», сожаления не изменят ситуацию и не отразятся на полученной травме.

Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать, — отметил Бакуров.

Инцидент с Бакуровым произошел после гонки в полуфинале мужского спринта. Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной, и сильным толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, показал пальцем у виска и, сильно хромая, покинул трассу.

Ранее Бакуров показал последствия полученной травмы ноги. На опубликованном в Сети видео спортсмен с трудом передвигается по лестнице и заснеженной улице, отмечая, что нога «больше не гнется». Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал позором, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки. Он подчеркнул, что санкции после скандала с Бакуровым должны быть более строгими.

