30 ноября 2025 в 18:15

Названы смертельные риски диареи

Гастроэнтеролог Меньщикова: главной опасностью диареи является обезвоживание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главной опасностью продолжительной диареи является быстрое развитие обезвоживания с потерей жизненно важных электролитов, что может привести к нарушению работы сердца и почек, рассказала гастроэнтеролог Анна Меньщикова в беседе с Lenta.ru. Специалист добавила, что при таком состоянии кровь может сгущаться, повышая риск тромбоза и тромбоэмболии.

Организм теряет воду и жизненно важные электролиты (калий, натрий, бикарбонаты). Это, в свою очередь, приводит к сбоям в работе сердца и почек, резкому падению давления, мышечной слабости и судорогам, — пояснила врач.

По словам Меньщиковой, при хронической диарее также развивается общее истощение организма — кишечник не успевает всасывать питательные вещества, что приводит к потере веса, хрупкости костей, анемии и ослаблению иммунитета.

Ранее диетолог Кристина Войт заявила, что прием пищи перед телевизором или компьютером провоцирует набор веса и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, эта привычка приводит к недостаточному пережевыванию еды и нарушению пищеварения.

