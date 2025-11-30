«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери Бойцы из 155-й бригады записали видеопоздравление к Дню матери

Военнослужащие из 155-й бригады записали трогательное видеопоздравление, приуроченное ко Дню матери, передает Telagram-канал SHOT. Бойцы пожелали самым близким людям счастья, долголетия, здоровья и побольше терпения, а также пообещали, что обязательно вернутся домой. Двое военнослужащих успокоили матерей, сказав, что они надели шапки и теплые носки.

Мам, я надел шапку. Дорогие и любимые наши мамы, искренне хочу поздравить с вашим днем — Днем матери. Желаю вам счастья, долголетия, здоровья и побольше терпения. Мы вернемся! Победа будет за нами, — сказал военнослужащий.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин пожелал женщинам чувствовать радость и гордость за своих детей. Он подчеркнул значимость Дня матери, поскольку для каждого ребенка мама является ключевой фигурой и ориентиром в жизни. Пригожин добавил, что дети должны заботиться о своих матерях, несмотря на их не всегда простой характер.

До этого певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила, что матери дают тепло, огромную любовь и опору в жизни. Артистка рассказала, что ее главное воспоминание о маме — когда та укладывала ее спать. МакSим поделилась, что навсегда запомнила запах крема, которым пользовался самый близкий в жизни человек.