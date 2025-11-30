Кошелев предложил способы защиты от мошенников для покупателей недвижимости

Депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил ввести механизм залогового удержания жилья при признании сделок с недвижимостью недействительными из-за мошенников, передает РИА Новости. Он отметил, что залоговое состояние сделки может быть ограничено одним годом, после чего квартира останется у покупателя при невозврате денежных средств.

Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продаже недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения, — заявил депутат.

Ранее Балашихинский городской суд снял арест с московской квартиры исполнительницы Ларисы Долиной. Жилье в Ксеньинском переулке проходило по делу о мошенничестве как вещественное доказательство, и суд постановил вернуть объект владелице. Кроме того, свидетелю Полине Лурье, купившей эту квартиру, вернули мобильный телефон. До этого суд также приговорил фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной к лишению свободы.