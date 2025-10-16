Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:04

АвтоВАЗ запатентовал новое название для транспортных средств

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Salut

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ зарегистрировал новое торговое наименование Lada Salut для транспортных средств, передает «Российская газета» со ссылкой на данные Федерального института промышленной собственности. Заявка производителя была одобрена по международному классу, включающему автомобили, запасные части и прицепную технику.

В настоящее время компания не раскрывает предназначение зарегистрированной марки. Специалисты отмечают, что резервирование товарного знака не гарантирует скорый выпуск модели под этим именем, поскольку автопроизводители часто страхуют перспективные названия для будущих разработок.

Ранее автомобильная марка Lada официально зарегистрировала в России новое торговое наименование Lada Ariva. Соответствующее решение было принято Федеральной службой по интеллектуальной собственности в августе текущего года.

Кроме того, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Белоруссия продолжительное время остается ключевым направлением экспорта для автомобильной корпорации «АвтоВАЗ». Данное заявление было сделано в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».

АвтоВАЗ
патенты
названия
торговые марки
