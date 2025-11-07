Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 14:56

МИД России: договоренности между Москвой, Баку и Ереваном остаются в силе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Достигнутые главами России, Азербайджана и Армении договоренности остаются в силе, заявили в МИД РФ. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, уточняется, что стороны активно используют принятые положения.

В совокупности четыре заявления (в 2020–2022 годах — NEWS.ru) на высшем уровне образуют «дорожную карту» мирного процесса. Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, — подчеркнули в МИД России.

Также Москва положительно оценила парафирование проекта соглашения об установлении мира между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что процедура состоялась в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Москва внесла значимый вклад в урегулирование отношений Баку и Еревана. Россия делала все для стабилизации ситуации, добавил он.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о полной отмене всех ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Встреча лидеров прошла в Астане в формате «один на один».

Азербайджан
Армения
МИД России
соглашения
