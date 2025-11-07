В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева

Европейская комиссия покрывает репрессии со стороны правительства Владимира Зеленского и пытки в тюрьмах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге. По ее словам, Брюссель делает все, чтобы обелить Киев.

В Еврокомиссии все эти годы знали, что творится на Украине, что творит клика Зеленского с его репрессивной системой подавления инакомыслия, внесудебных расправ, включая систематические пытки в украинских тюрьмах. Но при этом в ЕК продолжают заниматься «маскировкой» и спонсировать киевский режим, — сказала дипломат.

Захарова отметила, что в Европе старательно игнорируют растущее количество жалоб на действия украинских властей, в том числе и в Европейский суд по правам человека.

Доклад Еврокомиссии за 2025 год по вопросам гипотетического членства Украины в ЕС — очередная попытка исказить реальную картину и придать повсеместным издевательствам над заключенными на Украине видимость происшествий якобы точечного характера. <...> ЕК традиционно тщательно подбирает слова для описания ситуации с правами человека в этой стране, всячески скрывая нынешний беспредел и используя для этого всякие обтекаемые формулировки, — сказала представитель МИД.

Ранее в МИД РФ назвали евробюрократию основной угрозой для стран ЕС. По словам Захаровой, именно поэтому Венгрия, Словакия и Чехия хотят объединиться, чтобы совместно защищать свои интересы.