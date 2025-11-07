Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 16:01

В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева

Захарова: ЕС продолжает спонсировать власти Украины, несмотря на репрессии

Европейская комиссия покрывает репрессии со стороны правительства Владимира Зеленского и пытки в тюрьмах Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на брифинге. По ее словам, Брюссель делает все, чтобы обелить Киев.

В Еврокомиссии все эти годы знали, что творится на Украине, что творит клика Зеленского с его репрессивной системой подавления инакомыслия, внесудебных расправ, включая систематические пытки в украинских тюрьмах. Но при этом в ЕК продолжают заниматься «маскировкой» и спонсировать киевский режим, — сказала дипломат.

Захарова отметила, что в Европе старательно игнорируют растущее количество жалоб на действия украинских властей, в том числе и в Европейский суд по правам человека.

Доклад Еврокомиссии за 2025 год по вопросам гипотетического членства Украины в ЕС — очередная попытка исказить реальную картину и придать повсеместным издевательствам над заключенными на Украине видимость происшествий якобы точечного характера. <...> ЕК традиционно тщательно подбирает слова для описания ситуации с правами человека в этой стране, всячески скрывая нынешний беспредел и используя для этого всякие обтекаемые формулировки, — сказала представитель МИД.

Ранее в МИД РФ назвали евробюрократию основной угрозой для стран ЕС. По словам Захаровой, именно поэтому Венгрия, Словакия и Чехия хотят объединиться, чтобы совместно защищать свои интересы.

Украина
Мария Захарова
Владимир Зеленский
пытки
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.