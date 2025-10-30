Евробюрократия стала угрозой для стран самого Евросоюза, и поэтому Венгрия, Словакия и Чехия хотят совместно защищать от нее свои интересы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, давление властных институтов ЕС ущемляет национальные интересы этих стран.

Имеет место совпадение интересов Венгрии, Словакии и Чехии по отдельным вопросам международной повестки, и скорее всего, сейчас речь идет о возможной координации усилий Братиславы, Будапешта и Праги в отстаивании их национальных интересов перед лицом постоянного давления со стороны евробюрократии. Которая стала уже очевидной угрозой для самих стран — членов Европейского союза, — сказала Захарова.

Она также добавила, что Россия неизменно ценит прагматический подход отдельных государств к выстраиванию конструктивного диалога и проявление суверенных подходов по принципиальным международным вопросам.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев планирует организовать масштабную техногенную катастрофу путем затопления населенных пунктов в Харьковской области. По ее словам, целью этих действий является сдерживание продвижения российских войск в районе Волчанска.