Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:50

В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза

Мария Захарова: бюрократия ЕС стала угрозой для стран Европы

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евробюрократия стала угрозой для стран самого Евросоюза, и поэтому Венгрия, Словакия и Чехия хотят совместно защищать от нее свои интересы, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, давление властных институтов ЕС ущемляет национальные интересы этих стран.

Имеет место совпадение интересов Венгрии, Словакии и Чехии по отдельным вопросам международной повестки, и скорее всего, сейчас речь идет о возможной координации усилий Братиславы, Будапешта и Праги в отстаивании их национальных интересов перед лицом постоянного давления со стороны евробюрократии. Которая стала уже очевидной угрозой для самих стран — членов Европейского союза, — сказала Захарова.

Она также добавила, что Россия неизменно ценит прагматический подход отдельных государств к выстраиванию конструктивного диалога и проявление суверенных подходов по принципиальным международным вопросам.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев планирует организовать масштабную техногенную катастрофу путем затопления населенных пунктов в Харьковской области. По ее словам, целью этих действий является сдерживание продвижения российских войск в районе Волчанска.

Евросоюз
бюрократия
Мария Захарова
МИД РФ
угрозы
Павел Воробьев
П. Воробьев
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.