Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии

В грузинском городе Кутаиси неизвестный расстрелял трех человек, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление правоохранителей. По данным журналистов, один из пострадавших скончался.

Сотрудники полиции Имерети начали расследование по факту убийства и ранения двух и более лиц на улице Гамсахурдия в Кутаиси, — указало ведомство.

Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в больницу, в то время как злоумышленник скрылся с места преступления. О состоянии других пострадавших ничего не говорится.

Ранее в Воронеже покупатель открыл стрельбу в супермаркете на проспекте Труда. По предварительным данным, во время ссоры с продавцом мужчина достал пистолет и выстрелил, ранив посетительницу.

До этого в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. Никто не пострадал.