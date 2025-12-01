День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 01:49

Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине

Трамп: коррупция на Украине мешает мирному урегулированию и является проблемой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп назвал коррупцию на Украине сложной проблемой, трансляция его заявления велась на сайте Белого дома. По мнению американского лидера, это обстоятельство мешает процессу мирного урегулирования.

У Украины есть сложные проблемы, у них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает,рассказал лидер США.

Ранее Трамп отправился играть в гольф во время сообщений о переговорах Вашингтона и Киева. Отмечается, что глава государства решил отдохнуть в своем клубе Trump National Golf Resort.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.

США
Украина
Дональд Трамп
коррупция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о крайних сроках урегулирования конфликта для России
Киев взял на себя ответственность за удары дронов по танкерам в Черном море
На Камчатке за сутки насчитали 11 афтершоков
Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным
Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине
Пол ребенка солиста «Иванушек» раскрыли во время концерта
ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, касающейся Табакова
В России разработали вакцины от ВИЧ: когда начнут прививать, срок действия
«Вашингтон Кэпиталз» одержал четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.