Трамп рассказал, что мешает мирному урегулированию на Украине Трамп: коррупция на Украине мешает мирному урегулированию и является проблемой

Президент США Дональд Трамп назвал коррупцию на Украине сложной проблемой, трансляция его заявления велась на сайте Белого дома. По мнению американского лидера, это обстоятельство мешает процессу мирного урегулирования.

У Украины есть сложные проблемы, у них есть ситуация с коррупцией, это определенно не помогает, — рассказал лидер США.

Ранее Трамп отправился играть в гольф во время сообщений о переговорах Вашингтона и Киева. Отмечается, что глава государства решил отдохнуть в своем клубе Trump National Golf Resort.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.