Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным

Стало известно, когда Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным AFP: Уиткофф прилетит в Москву на переговоры с Путиным 1 декабря

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направится в понедельник, 1 декабря, в Москву, передает агентство France-Press. В материале уточняется, что с президентом России Владимиром Путиным он встретится во вторник, 2 декабря.

Уиткофф направится в Москву в понедельник. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ожидаются во вторник, — указало агентство.

В статье подчеркивается, что факт встречи подтвердил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что его спецпосланник встретится с российским лидером «когда-то на неделе».

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что Путин и Уиткофф на ближайшей встрече могут обсудить будущее Украины. Он также отметил, что от первоначального плана главы Белого дома Дональда Трампа не осталось и следа.

До этого американские журналисты предположили, что преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США. Они утверждают, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия Москвы.