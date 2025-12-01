Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет

Святых мучеников Платона и Романа воцерковленные люди вспоминают в первый день зимы. А в народе эту дату прозвали так же, как 30 ноября — Зимоуказатель. Считалось, что в этот первый день самого холодного сезона можно точно предсказать, какими будут все холодные месяцы. Отсюда и поговорка: «Платон да Роман кажут зиму нам». День рекомендовалось проводить в радости и веселье, чтобы привлечь в дом благополучие.
Погодные приметы на день Платона и Романа Зимоуказателей, 1 декабря
Какая погода будет 1 декабря, такая будет и вся зима, говорили наши предки. Если день выдавался теплым и солнечным, это считалось верным знаком, что зима будет мягкой и теплой, а весна — ранней и погожей. А вот если 1 декабря было промозгло, то и зима будет суровой и долгой.
Сильный ветер предвещал, что зима будет снежной и морозной.
Если в этот день начиналась метель, это означало, что непогода продлится до самой Масленицы.
Снег, выпавший 1 декабря, указывал на то, что летом будет хороший урожай.
Ясное небо — к морозу, тусклое — к оттепели.
Выпал иней — к урожаю на будущий год.
А еще наши предки верили, что если вы заметили сегодня ржавчину на дверной щеколде — значит, надвигается непогода.
Увидели муху? Приметы о зверях и птицах 1 декабря
Ворона гуляет по двору — жди потепления или оттепели.
Увидели живое насекомое, например муху, — скоро наступит оттепель.
Ворона громко каркает — скоро выпадет снег.
Не трогайте игрушки! Чего нельзя делать 1 декабря
Не трогайте и ни в коем случае не выбрасывайте игрушки детей — это могло притянуть несчастье ребенку.
Не давайте мыть посуду гостям — считалось, что так «смывается» удача и благополучие.
Не начинайте важных дел — день считался неблагоприятным для новых начинаний.
Не держите злобу, не мстите и не жалуйтесь на судьбу — по поверью, плохие эмоции могли навлечь беду.
Не стоит стричь волосы и ногти — к проблемам со здоровьем.
Что делать 1 декабря по приметам
Сохраняем монетку на удачу: что можно делать 1 декабря
Первый зимний день наши предки старались провести в радости и веселье. Считалось, что в таком случае и вся весна пройдет хорошо. Существовал интересный обычай: сегодня следовало пересчитать мелочь и обязательно сохранить до весны одну монетку, чтобы приносила удачу. А незамужние девушки могли подойти к липе и попросить у нее скорейшей встречи с суженым.
А еще можно:
заниматься рукоделием;
делать обереги от сглаза;
работать в команде — в этот день любой совместный труд принесет наилучшие результаты.
Диета «Стол № 7»: читайте все о системе питания Мануила Певзнера.