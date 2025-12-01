Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет

День матери
Святых мучеников Платона и Романа воцерковленные люди вспоминают в первый день зимы. А в народе эту дату прозвали так же, как 30 ноября — Зимоуказатель. Считалось, что в этот первый день самого холодного сезона можно точно предсказать, какими будут все холодные месяцы. Отсюда и поговорка: «Платон да Роман кажут зиму нам». День рекомендовалось проводить в радости и веселье, чтобы привлечь в дом благополучие.

Погодные приметы на день Платона и Романа Зимоуказателей, 1 декабря

Какая погода будет 1 декабря, такая будет и вся зима, говорили наши предки. Если день выдавался теплым и солнечным, это считалось верным знаком, что зима будет мягкой и теплой, а весна — ранней и погожей. А вот если 1 декабря было промозгло, то и зима будет суровой и долгой.

  • Сильный ветер предвещал, что зима будет снежной и морозной.

  • Если в этот день начиналась метель, это означало, что непогода продлится до самой Масленицы.

  • Снег, выпавший 1 декабря, указывал на то, что летом будет хороший урожай.

  • Ясное небо — к морозу, тусклое — к оттепели.

  • Выпал иней — к урожаю на будущий год.

А еще наши предки верили, что если вы заметили сегодня ржавчину на дверной щеколде — значит, надвигается непогода.

Приметы 1 декабря Приметы 1 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увидели муху? Приметы о зверях и птицах 1 декабря

  • Ворона гуляет по двору — жди потепления или оттепели.

  • Увидели живое насекомое, например муху, — скоро наступит оттепель.

  • Ворона громко каркает — скоро выпадет снег.

Не трогайте игрушки! Чего нельзя делать 1 декабря

  • Не трогайте и ни в коем случае не выбрасывайте игрушки детей — это могло притянуть несчастье ребенку.

  • Не давайте мыть посуду гостям — считалось, что так «смывается» удача и благополучие.

  • Не начинайте важных дел — день считался неблагоприятным для новых начинаний.

  • Не держите злобу, не мстите и не жалуйтесь на судьбу — по поверью, плохие эмоции могли навлечь беду.

  • Не стоит стричь волосы и ногти — к проблемам со здоровьем.

Что делать 1 декабря по приметам Что делать 1 декабря по приметам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сохраняем монетку на удачу: что можно делать 1 декабря

Первый зимний день наши предки старались провести в радости и веселье. Считалось, что в таком случае и вся весна пройдет хорошо. Существовал интересный обычай: сегодня следовало пересчитать мелочь и обязательно сохранить до весны одну монетку, чтобы приносила удачу. А незамужние девушки могли подойти к липе и попросить у нее скорейшей встречи с суженым.

А еще можно:

  • заниматься рукоделием;

  • делать обереги от сглаза;

  • работать в команде — в этот день любой совместный труд принесет наилучшие результаты.

