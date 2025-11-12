Биотехнолог назвала скрытую опасность губок для мытья посуды Биотехнолог Золотарева: в губках для посуды могут размножаться опасные бактерии

В грязных губках для мытья посуды могут размножаться опасные бактерии, заявила «Газете.Ru» биотехнолог Мария Золотарева. Патогенные микроорганизмы, в свою очередь, могут вызвать инфекции и проблемы с ЖКТ.

Реальную опасность представляют колиформные бактерии, включая Escherichia coli, а также энтерококки, которые регулярно выявляются в бытовых губках. Эти микроорганизмы свидетельствуют о фекальном загрязнении и могут стать причиной желудочно-кишечных расстройств, — предупредила Золотарева.

Специалист уточнила, что губки становятся идеальной средой для бактерий из-за пористой структуры, постоянной влажности и остатков еды. Чаще всего внутри них размножаются микроорганизмы родов Acinetobacter, Moraxella и Chryseobacterium.

