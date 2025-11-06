Арестованного мэра Гюмри госпитализировали

Мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна, арестованного 21 октября, срочно госпитализировали, сообщила его адвокат Заруи Постанджян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, политика доставили в один из медицинских центров.

Сегодня, 6 ноября, примерно в 16:00 (15:00 мск. — NEWS.ru) состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна, содержащегося в ереванском СИЗО «Кентрон», резко ухудшилось. Персонал учреждения немедленно вызвал скорую помощь, и Вардан Гукасян был доставлен в медицинский центр Святого Григория Просветителя, — заявила Постанджян.

Юрист уточнила, что, по предварительным данным, арестованный мэр пока останется под присмотром медиков. Сторона защиты уведомила следствие и суд о проблемах со здоровьем у Гукасяна, однако его все равно заключили под стражу, добавила адвокат.

Во вторник, 21 октября, Антикоррупционный суд в Армении на два месяца арестовал Гукасяна по делу о взятке. Постанджян отметила, что ему ограничили свидания со всеми, кроме членов семьи. По словам адвоката, ее подзащитному не дают еды и не разрешают передать ему одежду и средства гигиены.