26 октября 2025 в 19:17

Мэру Гюмри предъявили новое обвинение из-за идеи о союзном государстве с РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Мэру армянского Гюмри Вардану Гукасяну предъявлено новое обвинение за заявление о необходимости союза с Россией для сохранения независимости страны, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) адвокат политика Заруи Постанджян. Теперь ему вменяют якобы «публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения». Его защитница назвала это политическим преследованием.

Мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность, — написала юрист.

Во вторник, 21 октября, Антикоррупционный суд в Армении на два месяца арестовал Гукасяна по делу о взятке. Постанджян отметила, что ему ограничили свидания со всеми, кроме членов семьи. По словам адвоката, ее подзащитному не дают еды и не разрешают передать ему одежду и средства гигиены.

Ранее в интервью NEWS.ru он подчеркнул, что арест его не пугает, так как никаких противоправных действий он не совершал, и назвал это исключительно политическим преследованием.

В апреле оппозиционные фракции Армении единогласно избрали Гукасяна мэром Гюмри — второго по величине города в стране. После вступления в должность он выступил за присоединение к союзному государству с Россией. Он подчеркнул, что эта инициатива сталкивается с критикой из-за якобы «посягательства на суверенитет республики», однако когда речь заходит о вступлении в ЕС — таких обвинений не возникает.

По его мнению, критики этой идеи просто не понимают, что каждая страна-участник сохранит свой суверенитет, и яркий тому пример — Белоруссия. Политик также не исключал возможности выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны на выборах в 2026 году.

Идею создания союзного государства Гукасян продвигал еще в 1997–1998 годах, когда активно помогал Коммунистической партии Армении. Он собрал 1,2 млн подписей в поддержку инициативы.

Армения
мэры
аресты
суды
Россия
Союзное государство
Гюмри
