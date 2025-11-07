Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 16:12

На Украине ждут «ликвидации» Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Запад снимет Зеленского с поста ради окончания СВО

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Запад может убрать украинского президента Владимира Зеленского с поста ради прекращения СВО, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, главная истина остается неизменной и заключается в том, что мир с нынешним главой государства невозможен, так как он и его окружение относятся к партии войны.

Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского, — отметил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

