Запад может убрать украинского президента Владимира Зеленского с поста ради прекращения СВО, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, главная истина остается неизменной и заключается в том, что мир с нынешним главой государства невозможен, так как он и его окружение относятся к партии войны.

Даже при нынешнем составе парламента, среди действующих политических сил можно создать коалиционное правительство, которое будет готовить страну к выборам, к переходу к новому политическому этапу. Это возможно, но только после устранения Зеленского, — отметил он.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.