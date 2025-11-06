Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:05

В Армении допустили импорт самых разных товаров из России через Азербайджан

Пашинян: Армения не исключает импорта разных товаров из России через Азербайджан

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Армения может импортировать товары из России по железной дороге через территорию Азербайджана, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет, среди прочего, о закупке пшеницы.

В настоящее время формируются заявки на импорт различных товаров из России через территорию Азербайджана. Также необходимо понять, как на практике может осуществляться экспорт товаров из Армении по тому же маршруту в Россию или Казахстан, — отметил Пашинян.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что начало железнодорожных перевозок из России в Армению через Азербайджан позволит сделать рынки Евразийского экономического союза более доступными. По его словам, это событие имеет важное значение для установления мира в регионе.

До этого в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что Российские железные дороги организовали первую поставку российского зерна в Армению через территорию Азербайджана. Более 1 тыс. тонн пшеницы отправились со станции Димитровград в Ульяновской области на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.

Никол Пашинян
Армения
Азербайджан
Россия
