Разговоры о возможности устранения президента Украины Владимира Зеленского западными странами для установления мира являются чушью, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта.

Европейские страны готовы продолжать боевые действия. Их устраивает Зеленский, а он не устраивает [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), желающего перемирия. Но это не мир, потому что мир — это устранение первопричин конфликта, это гарантии, что Украина не будет в НАТО. Трамп их не дает, а продолжает накачивать [Украину] оружием. Зеленский сегодня выполняет ту грязную работу и заказ, который дал ему Запад. Поэтому вопрос о том, что кто-то его заменит, как будто бы является препятствием для установления мира между коллективным Западом и Россией. Это чушь полная, — высказался Олейник.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что западные страны могут избавиться от Зеленского, чтобы остановить украинский конфликт. По его мнению, мир с действующим президентом Украины невозможен, так как он и его команда представляют партию войны.