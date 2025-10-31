МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise

Министерство иностранных дел России заявило протест Японии на фоне учений Joint Exercise, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В МИД отметили, что тренировки военных проходили вблизи границ РФ.

31 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации, — подчеркнули в МИД.

Военная активность Японии создает потенциальную угрозу для безопасности границ РФ на Дальнем Востоке, уточнили в ведомстве. Также в министерстве выразили обеспокоенность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не была вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» батарея наземного комплекса «Тифон». Отмечается, что она предназначена для запуска ракет средней и меньшей дальности.

Ранее представитель министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса. По ее словам, именно это решение положило конец сотрудничеству между странами, и инициатива в этом плане принадлежит японской стороне.