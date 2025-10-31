Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 19:24

МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России заявило протест Японии на фоне учений Joint Exercise, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В МИД отметили, что тренировки военных проходили вблизи границ РФ.

31 октября Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от Российской Федерации, — подчеркнули в МИД.

Военная активность Японии создает потенциальную угрозу для безопасности границ РФ на Дальнем Востоке, уточнили в ведомстве. Также в министерстве выразили обеспокоенность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не была вывезена размещенная на базе ВС США «Ивакуни» батарея наземного комплекса «Тифон». Отмечается, что она предназначена для запуска ракет средней и меньшей дальности.

Ранее представитель министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса. По ее словам, именно это решение положило конец сотрудничеству между странами, и инициатива в этом плане принадлежит японской стороне.

Япония
МИД России
протесты
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Падение Покровска, новый запрет на Крымском мосту: что будет дальше
Тодоренко заинтересовалась интимной пластикой после беседы с журналистами
В Госдуме дали оценку новому замминистру обороны Осьмакову
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.