Европа готовит ответ на мирный план США

Украина совместно с Францией, ФРГ и Великобританией готовит встречное предложение к США по мирному урегулированию, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, в подготовке также участвуют другие европейские страны.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт напомнила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф ведут контакты с Россией и Украиной по предложенному плану. Работа над проектом направлена на поиск согласованных условий урегулирования кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна будет принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал этот срок крайним для согласования условий с Киевом. Кроме того, Трамп констатировал, что Украина продолжает терять территории.

До этого, по данным New York Post, многие украинские чиновники, включая секретаря СНБО Рустема Умерова, положительно оценили мирный план США после обсуждений с Уиткоффом. Политики согласились с большей частью его положений.