Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 19:51

Европа готовит ответ на мирный план США

Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Великобритания разрабатывают свой мирный план

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украина совместно с Францией, ФРГ и Великобританией готовит встречное предложение к США по мирному урегулированию, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, в подготовке также участвуют другие европейские страны.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт напомнила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф ведут контакты с Россией и Украиной по предложенному плану. Работа над проектом направлена на поиск согласованных условий урегулирования кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна будет принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал этот срок крайним для согласования условий с Киевом. Кроме того, Трамп констатировал, что Украина продолжает терять территории.

До этого, по данным New York Post, многие украинские чиновники, включая секретаря СНБО Рустема Умерова, положительно оценили мирный план США после обсуждений с Уиткоффом. Политики согласились с большей частью его положений.

США
Украина
Евросоюз
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для SIM-карт
Путин раскрыл иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Мост в будущее: итоги VII Международного муниципального форума БРИКС
Эсминец США развернул танкер с нафтой у берегов Венесуэлы
«Мост возможностей»: предприниматель о новом способе бизнес-коммуникаций
«Ушла наша мамочка»: Виторган рассказал о смерти близкого родственника
Трамп оценил угрозу России балтийским странам
Измены, потеря ребенка, слова о России и Украине: как живет Алика Смехова
Петербуржцам рассказали о погоде в начале последней осенней недели
Продажи одной сверхпопулярной сладости обрушились в России
Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников
Известный телеведущий стал инструктором на авиатренажере
Умер автор саундтрека к «Монахине»
Куда сходить в Москве в выходные 22–23 ноября: день рождения Деда Мороза
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.