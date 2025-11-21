В ЕС усомнились в возможности повлиять на американский план по Украине

ЕС признает, что не располагает серьезными инструментами для влияния на американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Politico со ссылкой на представителя европейских структур. По его словам, европейские институты стремятся не допустить договоренностей, которые могли бы оказаться выгодными России.

Источник уточнил, что Брюссель может предпринять «лишь небольшое количество вещей» для влияния на процесс.

Брюссель признает, что, несмотря на то, что Европа оплачивает большую часть расходов за Украину, его возможности ограничены, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о готовности украинского главы Владимира Зеленского к переговорам по мирному плану американского лидера Дональда Трампа. Он констатировал отсутствие соответствующих сигналов от Киева.

Между тем США рассчитывают, что Зеленский согласует мирный план ко Дню благодарения 27 ноября. По замыслу Вашингтона, документ должны представить Москве в конце месяца, а весь процесс урегулирования завершить к концу декабря. Источники при этом сомневаются, что такие сроки выполнимы, учитывая позицию Киева.