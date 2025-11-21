Международный муниципальный форум стран БРИКС
Орбан жестко ответил фон дер Ляйен на предложение по финансированию Украины

Орбан отказался от предложения фон дер Ляйен о финансировании Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth рассказал, что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в официальном письме. По словам главы правительства, он отказался предоставить Украине дополнительную финансовую помощь на €135 млрд. При этом Орбан также озвучил встречные предложения по этому поводу.

В моем письме содержится не только отказ от предложения председателя Еврокомиссии, но и наши встречные предложения по этому поводу, — сказал венгерский премьер.

Орбан добавил, что его послание на имя фон дер Ляйен уже готово. Он направит письмо в Брюссель в ближайшее время. По словам политика, он ждет возвращения министра по делам ЕС Яноша Боки из поездки в США. Орбан планирует обсудить с ним ответ на инициативу главы Еврокомиссии.

Ранее Орбан поддержал новый план США по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что инициатива президента США Дональда Трампа вызывает большие ожидания. По его мнению, если хозяин Белого дома поставил перед собой цель завершить конфликт, он ее достигнет.

