Россиянам раскрыли нюансы электронного удостоверения пенсионера

Электронное удостоверение пенсионера хранится на портале «Госуслуги» в формате QR-кода, пишет 360.ru со ссылкой на главу Социального фонда России Сергея Чиркова. По его словам, код можно показать везде, где необходимо подтвердить свой статус.

Обладателю QR-кода больше не нужно носить пенсионное удостоверение с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал «Госуслуги», пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять, — отметил Чирков.

Для оформления электронного удостоверения не нужно подавать заявления. У всех пенсионеров уже есть этот документ — достаточно найти его в личном кабинете на «Госуслугах». Для тех, кто недавно вышел на пенсию, QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.

Ранее Чирков отметил, что внедрение электронного удостоверения пенсионера является частью системной работы по созданию единых цифровых профилей для льготных категорий граждан. По его словам, QR-коды позволяют быстро подтверждать право на льготы в различных учреждениях.