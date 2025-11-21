Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:02

Россиянам раскрыли нюансы электронного удостоверения пенсионера

Глава Соцфонда Чирков: электронный документ пенсионера хранится на «Госуслугах»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Электронное удостоверение пенсионера хранится на портале «Госуслуги» в формате QR-кода, пишет 360.ru со ссылкой на главу Социального фонда России Сергея Чиркова. По его словам, код можно показать везде, где необходимо подтвердить свой статус.

Обладателю QR-кода больше не нужно носить пенсионное удостоверение с собой. В любой момент, зайдя с мобильного телефона на портал «Госуслуги», пенсионер может подтвердить свой статус и льготы. В отличие от обычного удостоверения, QR-код нельзя потерять, — отметил Чирков.

Для оформления электронного удостоверения не нужно подавать заявления. У всех пенсионеров уже есть этот документ — достаточно найти его в личном кабинете на «Госуслугах». Для тех, кто недавно вышел на пенсию, QR-код сформируется автоматически в течение 10 дней после назначения выплат.

Ранее Чирков отметил, что внедрение электронного удостоверения пенсионера является частью системной работы по созданию единых цифровых профилей для льготных категорий граждан. По его словам, QR-коды позволяют быстро подтверждать право на льготы в различных учреждениях.

технологии
общество
пенсионеры
соцфонды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.