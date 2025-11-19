Соцфонд раскрыл, как получить электронное удостоверение пенсионера

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 05:08

Соцфонд: каждый пенсионер получает электронное удостоверение автоматически

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальный фонд России разъяснил порядок получения электронного удостоверения пенсионера. По его данным, документ в цифровом формате автоматически появляется в личном кабинете на портале госуслуг, пишет РИА Новости.

С октября текущего года российские пенсионеры получили возможность использовать электронное удостоверение. Как подчеркивают в Соцфонде, для получения цифрового документа не требуется подавать дополнительные заявления. У граждан, уже являющихся пенсионерами, QR-код автоматически отображается в их личном кабинете на «Госуслугах».

У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на «Госуслугах». Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии, — указано в сообщении.

Уже выданные пластиковые удостоверения сохраняют свою действительность и не требуют замены. При желании получить традиционный документ можно в клиентской службе фонда или многофункциональном центре.

Глава Социального фонда Сергей Чирков отметил, что внедрение электронных удостоверений является частью системной работы по созданию единых цифровых профилей для льготных категорий граждан. По его словам, QR-коды позволяют быстро подтверждать право на льготы в различных учреждениях.

Ранее сообщалось, что россияне имеют законную возможность существенно повысить размер своей будущей пенсии — в некоторых случаях более чем вдвое. Речь идет об отсрочке обращения за назначением пенсии, после того как право на нее уже возникло.

