Известного певца признали отцом внебрачного ребенка

Модель Екатерина Лукьянова добилась признания отцовства дочери певца Алексея Свика, информирует Super.Ru. По данным источника, женщина более двух лет добивалась признания внебрачного ребенка Стефании. Все это время представители артиста считали ее чуть ли не мошенницей.

Все, Леша больше сделать ничего не сможет, поэтому то, что говорят его адвокаты, они могут все, что угодно говорить. Они столько вранья лили, что там уже веры этим людям абсолютно нет, — подчеркнула модель.

Решение обнародовали в день рождения Свика — 21 ноября. Адвокат Кирилл Гавриличев заявил, что итог вступил в законную силу и полностью устраивает защиту. При этом экспертиза ДНК в отношении артиста не проводилось. Сторона защиты не оспаривала обязанность певца платить алименты и не намерена обжаловать текущее решение.

Ранее сообщалось, что бывшая жена вратаря сборной России Матвея Сафонова Анастасия требует от спортсмена 6 млн рублей. Причиной стали судебный издержки, которые экс-супруга знаменитости потратила на рассмотрение дела об алиментах в двух судах.