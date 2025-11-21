Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 16:15

В ГД оценили вероятность краха правительства Зеленского

Депутат Чепа: в Киеве возможны не только отставки, но и аресты ключевых фигур

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Philip Reynaers/IMAGO/Global Look Press
Политическая арена Украины накаляется до предела на фоне масштабной проверки НАБУ, которая грозит стать настоящим политическим землетрясением, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, на Украине вполне возможны не только отставки, но и аресты ключевых фигур в правительстве и партии «Слуга народа».

Этот вопрос возник в связи с проверкой НАБУ, которая проводится сегодня на Украине. Он связан с риском и давлением на Зеленского и его команду, что грозит полной дискредитацией и гораздо более серьезными последствиями для многих руководителей партии и правительства. Они могут быть не только сняты с должностей, но и арестованы, — отметил Чепа.

По мнению парламентария, угроза нависла не только над украинской элитой, под прицелом может оказаться и европейский истеблишмент.

Угроза нависла и над многими европейскими лидерами, поскольку это также может быть частью разбирательств американцев со своими неугодными партнерами. Все эти аспекты могут быть взаимосвязаны, — добавил он.

Ситуация, по словам Чепы, уже вызывает острое недовольство на Банковой, а также среди европейских лидеров и даже представителей правящей партии «Слуга народа».

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано заявил, что Украина не способна бесконечно продолжать конфронтацию с Россией. Политолог из США констатировал, что украинская сторона проигрывает и не имеет ресурсов для изменения ситуации, находясь на грани своих возможностей.

Госдума
Украина
Россия
НАБУ
переговоры
Владимир Зеленский
Алексей Чепа
Елена Васильченко
Е. Васильченко
