21 ноября 2025 в 19:35

Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20

РИА Новости: без США на саммите G20 Запад начал искать диалог с Россией

Баннеры с изображением лидеров стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге Баннеры с изображением лидеров стран «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге Фото: Themba Hadebe/AP/ТАСС
Западные политики активизировали поиск возможностей для диалога с Москвой в условиях отсутствия Вашингтона на саммите G20 в ЮАР, сообщил источник РИА Новости. Согласно предоставленной информации, представители западных стран испытывают сложности в связи с уменьшением своей роли в международной политике и экономике.

Западники ослаблены отсутствием США, уменьшением своей роли в мировой политике и экономике. Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией, — говорится в сообщении.

Ранее министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа иронично высказался об отсутствии делегации Соединенных Штатов на саммите G20. Отвечая на соответствующий вопрос, он иронично заявил, что «все, кто имеет значение, здесь». Участники встречи поддержали эту реплику аплодисментами.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сохраняет интерес к работе «Группы двадцати». Представитель Кремля добавил, что Москва всегда выступала против политизации деятельности этого международного формата.

саммиты
G20
Россия
Запад
США
