Захарова озвучила условия возобновления диалога с Японией Захарова: диалог с Японией вернется после отказа Токио от антироссийского курса

Путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, именно это решение положило конец сотрудничеству между странами, и инициатива в этом плане принадлежит японской стороне, передает РИА Новости.

Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба, — отметила она.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий озвучил мнение, что Россия поддержит инициативы Японии по сближению, если японская сторона их предложит. Комментируя заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности Токио к подписанию договора с Москвой, он отметил, что так и не заключенное после Второй мировой войны перемирие является «историческим архаизмом», который следует преодолеть.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии Санаэ Такаити сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать, отметил он.