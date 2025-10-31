Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 08:00

Захарова озвучила условия возобновления диалога с Японией

Захарова: диалог с Японией вернется после отказа Токио от антироссийского курса

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Путь к возобновлению диалога с Японией будет открыт только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, именно это решение положило конец сотрудничеству между странами, и инициатива в этом плане принадлежит японской стороне, передает РИА Новости.

Путь возобновления диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба, — отметила она.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий озвучил мнение, что Россия поддержит инициативы Японии по сближению, если японская сторона их предложит. Комментируя заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о готовности Токио к подписанию договора с Москвой, он отметил, что так и не заключенное после Второй мировой войны перемирие является «историческим архаизмом», который следует преодолеть.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил надежду, что новый премьер Японии Санаэ Такаити сможет пересмотреть существующие проблемы в двусторонних отношениях с Россией. Такаити только недавно вступила в должность, поэтому за ее действиями пока нужно просто наблюдать, отметил он.

Мария Захарова
Япония
Россия
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскомнадзор призвал россиян отказаться от одного вида согласий
Забудьте все, что знали о салатах из свеклы: топ-8 рецептов, которые удивят
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.