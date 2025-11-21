Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 18:52

Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе

Захарова назвала провокацией проект резолюции западных стран по Ирану в МАГАТЭ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия расценивает проект резолюции западных государств по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ как провокационную акцию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приведены на сайте ведомства, данная инициатива наносит серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения.

Рассматриваем данную провокационную затею западного лагеря как серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, — отметила Захарова.

Дипломат указала, что за проект резолюции, подготовленный Германией, Великобританией, США и Францией, проголосовали лишь 19 из 35 членов Совета управляющих. Российская Федерация, Китай и Нигер выступили категорически против данной резолюции, что демонстрирует отсутствие консенсуса по этому вопросу.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что секретариат МАГАТЭ не запрашивал у Совета управляющих никаких дополнительных инструкций относительно проверочной деятельности в Иране. Она также выразила признательность Тегерану за сохранение приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

Захарова напомнила, что действие Совместного всеобъемлющего плана действий завершилось 18 октября, и все международные ограничения в отношении Ирана утратили силу. Российская сторона считает циничным, что инициаторами резолюции выступили страны, которые сами годами нарушали условия «ядерной сделки» 2015 года.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Ирана в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.

Россия
Иран
Запад
резолюции
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американка впала в кому и повстречала сатану
Москвичам посоветовали сменить потребительские привычки
Раскрыто, почему страны Запада стали искать диалог с Россией на саммите G20
Медведев высмеял обращение Зеленского и напомнил о золотом унитазе
Подросток умер из-за шланга в прямой кишке на работе
Утром обещал себе больше не убивать: откровения саранского маньяка
«Очень мощные»: Трамп похвастался новыми санкциями против России
Отказ от пения, брак с иностранцем, болезнь: как живет Любовь Казарновская
В российском регионе при атаке ВСУ погибли два человека
Меган Маркл удивила дорогостоящим образом на День благодарения
Трамп разъяснил, в каком положении находится Украина
Сотням миллионов африканцев предрекли острый голод
Москвичам сообщили, ждать ли сугробов до начала зимы
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии отказался от закупок в РФ
В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»
Трамп поставил Украине ультиматум по мирному плану
Душитель мальчиков и труп девочки в диване: главные ЧП недели
Озвучен приговор для чемпионки Украины за покушение на российского военного
Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает
Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.