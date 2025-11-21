Россия оценила западную резолюцию по иранской ядерной программе Захарова назвала провокацией проект резолюции западных стран по Ирану в МАГАТЭ

Россия расценивает проект резолюции западных государств по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ как провокационную акцию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приведены на сайте ведомства, данная инициатива наносит серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения.

Рассматриваем данную провокационную затею западного лагеря как серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, — отметила Захарова.

Дипломат указала, что за проект резолюции, подготовленный Германией, Великобританией, США и Францией, проголосовали лишь 19 из 35 членов Совета управляющих. Российская Федерация, Китай и Нигер выступили категорически против данной резолюции, что демонстрирует отсутствие консенсуса по этому вопросу.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что секретариат МАГАТЭ не запрашивал у Совета управляющих никаких дополнительных инструкций относительно проверочной деятельности в Иране. Она также выразила признательность Тегерану за сохранение приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

Захарова напомнила, что действие Совместного всеобъемлющего плана действий завершилось 18 октября, и все международные ограничения в отношении Ирана утратили силу. Российская сторона считает циничным, что инициаторами резолюции выступили страны, которые сами годами нарушали условия «ядерной сделки» 2015 года.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия договорились создать совместный морской консорциум. Посол Ирана в Москве Казем Джалали добавил, что стороны уже определили общую структуру и рамки будущего проекта, а детали и официальный текст соглашения представят в течение месяца.