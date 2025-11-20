Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 12:18

Лавров обвинил Запад в попытках переписать историю Второй мировой войны

Лавров: на Западе забывают выводы Нюрнберга

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Страны Запада игнорируют уроки Нюрнбергского процесса и стремятся пересмотреть историю Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия намерена продолжать работу по защите исторической памяти, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сегодня на Западе предпочитают «забыть» о выводах Нюрнберга и уроках Второй мировой войны. Предпринимаются циничные попытки переписать историю, умалить решающую роль народов Советского Союза и Красной армии в разгроме гитлеровской Германии, оправдать нацистов и их подручных, поставить знак равенства между оккупантами и освободителями, — сказал Лавров.

Наиболее заметно подобные тенденции проявляются, по его словам, на Украине, где после событий 2014 года к власти пришли силы, которые он охарактеризовал как «одержимые ненавистью ко всему, что связано с Россией». Безусловным приоритетом России остается системное продвижение исторической правды, а также противодействие рецидивам нацизма, добавил министр. По его словам, принципиальные подходы Москвы в этом «разделяет большинство членов мирового сообщества». Одобрение в ГА ООН посвященной борьбе с героизацией нацизма российской резолюции подтверждает поддержку этим подходам, заключил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются. По его словам, решения инстанции отменяли право сильного и закрепляли принцип неотвратимости наказания за военные преступления.

