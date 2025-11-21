«Нужен золотой унитаз»: Медведев отреагировал на «срач» Зеленского Медведев напомнил Зеленскому о коррупции на Украине после обращения к нации

Чтобы прекратить «срач», о котором упомянул президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к народу, нужен «золотой унитаз», написал в своем канале в мессенджере MAX заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Речь идет о заявлении лидера бывшей советской республики, в котором он призвал соотечественников прекратить внутренние распри. Медведев же вспомнил о золотом унитазе, который был обнаружен в квартире друга Зеленского и украинского предпринимателя Тимура Миндича.

Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья. — NEWS.ru). Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает, — написал Медведев.

Ранее СМИ в США писали, что коррупционный скандал на Украине подрывает стабильность власти Зеленского. Аналитики охарактеризовали данное дело как самый масштабный коррупционный скандал за весь период его руководства страной. В числе вещественных доказательств были найдены такие предметы роскоши, как «золотой унитаз и сумки, наполненные деньгами». Специалисты отмечают, что Зеленский предпринимает попытки отмежеваться от лиц, вовлеченных в расследование, включая Миндича.

Недавно украинский лидер сообщил о намерении предложить альтернативные варианты новому американскому плану урегулирования конфликта. По его словам, Киев планирует «спокойно работать» с представителями США и западными партнерами. При этом Зеленский констатировал, что Украина в настоящее время оказалась перед необходимостью принятия «сложнейшего выбора».