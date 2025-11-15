У Зеленского нашли «золотой унитаз» на фоне коррупционных разоблачений

Коррупционный скандал на Украине дестабилизировал власть президента Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Аналитики назвали дело крупнейшим коррупционным эпизодом за время его правления. Среди обнаруженных свидетельств оказались «золотой унитаз и сумки с деньгами».

Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта, — говорится в статье.

Эксперты утверждают, что Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела, включая своего давнего соратника — бизнесмена Тимура Миндича. Однако они сомневаются, что президенту это поможет. Более того, дальнейшее расследование коррупционных дел может привести страну к новому этапу политического кризиса.

Ранее в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики Зеленского. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев между тем заявил, что коррупционное дело Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.