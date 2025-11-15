Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:09

У Зеленского нашли «золотой унитаз» на фоне коррупционных разоблачений

FT: коррупционный скандал дестабилизировал власть Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Коррупционный скандал на Украине дестабилизировал власть президента Владимира Зеленского, пишет Financial Times. Аналитики назвали дело крупнейшим коррупционным эпизодом за время его правления. Среди обнаруженных свидетельств оказались «золотой унитаз и сумки с деньгами».

Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта, — говорится в статье.

Эксперты утверждают, что Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела, включая своего давнего соратника — бизнесмена Тимура Миндича. Однако они сомневаются, что президенту это поможет. Более того, дальнейшее расследование коррупционных дел может привести страну к новому этапу политического кризиса.

Ранее в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики Зеленского. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев между тем заявил, что коррупционное дело Миндича организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации главы государства и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

Владимир Зеленский
Украина
коррупция
унитазы
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.